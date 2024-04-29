EU Reporter: Азербайджанский газ не только согревает дома европейцев, но и зажигает пламя надежды на процветающее будущее

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Старый континент стоит на пороге значительных перемен. Текущая геополитическая нестабильность вынуждает европейских лидеров искать альтернативные источники энергии. В этих новых реалиях все большее внимание привлекает надежная и амбициозная страна на берегу Каспийского моря – Азербайджан.

Об этом пишет издание EU Reporter.

«Страна огней, древних традиций и огромных перспектив, Азербайджан может похвастаться не только тысячелетней историей, уникальной природой и богатой культурой, но и огромными запасами различных природных ресурсов, в том числе природного газа. С каждым днем ​​роль этой небольшой прикаспийской республики в обеспечении энергетической безопасности Европы становится все более значимой.

Нефтяные и газовые ресурсы Каспийского моря уже давно привлекают внимание мировых держав. 20 сентября 1994 года исторический «Контракт века» стал важной вехой в энергетической геополитике региона. Этот контракт, инициированный и возглавляемый тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, является одним из наиболее важных соглашений с точки зрения его политического, экономического и стратегического значения. В «Контракте века» стоимостью 7.4 миллиарда долларов приняли участие 13 крупнейших международных нефтяных компаний из 8 стран – Азербайджана, США, Великобритании, России, Турции, Норвегии, Саудовской Аравии и Японии.

За годы работы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и честный партнер, поставляющий в Европу не только нефть, но и газ. Каспийское голубое топливо стало залогом стабильности для ряда европейских стран. Отвечая на растущие потребности региона, стороны договорились увеличить поставки газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Соответствующий меморандум подписали летом 2022 года президент Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – пишет издание.

«Вы действительно являетесь для нас важнейшим энергетическим партнером, и вы всегда были надежным партнером. Вы были важнейшим партнером не только для нашей безопасности поставок, но и в наших усилиях по достижению климатической нейтральности», — сказала Урсула фон дер Ляйен при подписании соглашения.

«Подтвержденные запасы природного газа в стране составляют 2.6 триллиона кубометров, прогнозные запасы оцениваются примерно в 3 триллиона кубометров. Основным источником природного газа из Азербайджана в Европу является гигантское месторождение Шах Дениз, но в будущем планируется вовлечение и других месторождений, таких как Бабек, Умид, Карабах и Абшерон. Первые газ и конденсат с Абшерона были получены в июле 2023 года, а добыча газа должна начаться в этом году в рамках проекта разработки блока «Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли». Первоначально планируется добыть около полумиллиарда кубометров, но в будущем объемы могут увеличиться в пять раз.

Сегодня азербайджанский газ получают Грузия, Турция, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия и Италия, а через Италию – несколько крупных энергетических компаний из Германии, Великобритании, Франции и Швейцарии. В закупках газа заинтересованы также Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония. Кроме того, Румыния заинтересована в закупках сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана. Этот перспективный проект предполагает производство СПГ на терминале SOCAR в одном из черноморских портов Грузии и его доставку в сжиженном виде в румынский порт Констанца», – отмечает

Издание отмечает надежность Азербайджана:

«Столь высокий спрос на азербайджанский газ неудивителен: инвесторов привлекает надежность, стабильность и развитая инфраструктура Азербайджана. Даже во время пандемии, когда торговые и логистические цепочки были нарушены, а некоторые страны в одностороннем порядке расторгли контракты, Азербайджан выполнил все свои обязательства. Политика долгосрочных контрактов позволяет Азербайджану обеспечить предсказуемость и надежность поставок».

«Стабильность и надежность азербайджанского партнерства особенно ценны в сегодняшние неспокойные времена. Страны ЕС все больше интересуются азербайджанским газом как долгосрочным и стабильным источником. В прошлом году поставки достигли 11.5 млрд кубометров против 8 млрд в 2021 году.

Принимая во внимание эти факторы, ЕС и Азербайджан каждый год открывают новые грани потенциала энергетического сотрудничества. После подписания Меморандума о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, в апреле 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между газотранспортными операторами Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Азербайджанского государства. компании SOCAR. Инициатива, получившая название «Кольцо солидарности», открывает новые возможности для сотрудничества по дополнительным поставкам газа в Европу через усовершенствованные газотранспортные системы.

В ближайшем будущем Азербайджан станет не только поставщиком, но и транзитной страной возобновляемых источников энергии в Европу из стран Центральной Азии. В ноябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Соглашение было достигнуто на встрече министров энергетики и экономики трех стран, состоявшейся в Баку.

Вклад Азербайджана в диверсификацию источников энергии и укрепление энергетической безопасности Европы значителен. Стратегическое партнерство между Азербайджаном и ЕС в этой сфере будет продолжать развиваться, способствуя стабильности и устойчивому развитию всего региона.

Азербайджан является не только экспортером газа, но и потенциальным экспортером энергии из возобновляемых источников. Это страна, стремящаяся к экономической диверсификации и инвестициям в будущее. Инвестиции в развитие нефтегазового сектора сопровождаются долгосрочными стратегическими реформами, направленными на повышение прозрачности и улучшение делового климата. Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный игрок на мировом энергетическом рынке, готовый к долгосрочному сотрудничеству и совместному решению глобальных проблем» – пишет EU Reporter.

«В истории нефтегазовой дипломатии Азербайджан уже оставил свой яркий и значимый след. Сегодня ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы становится все более важной. Каспийский газ не только согревает дома европейцев, но и зажигает пламя надежды на стабильное и процветающее будущее», – резюмирует издание.