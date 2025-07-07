Руководство Федеральной палаты адвокатов России в устной форме заверили Коллегию Адвокатов Азербайджана, что предоставит правовую помощь задержанным в России азербайджанцам, однако письменно так и не ответило на запрос объединения. Об этом Minval прокомментировал председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

— Мы будем ждать официального ответа на наше обращение. Напомним, что на днях Коллегия адвокатов Азербайджана направила обращения в Федеральную палату адвокатов России и международные организации по вопросу оказания юридической помощи арестованным в Екатеринбурге азербайджанцам.

— Насколько Коллегия адвокатов Азербайджана может помочь соотечественникам за рубежом?

— Мы, безусловно, можем оказывать им консультационную поддержку. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации, право на осуществление юридической помощи имеют исключительно местные адвокаты. Аналогичные правила действуют и в Азербайджане. Лишь члены Коллегии адвокатов могут представлять интересы по уголовным делам.

— Могут ли азербайджанцы, находящиеся за рубежом и столкнувшиеся с отказом российских адвокатов в предоставлении правовой помощи, обратиться в Коллегию адвокатов Азербайджана с просьбой повлиять на ситуацию?

— Конечно, они могут к нам обращаться. Все необходимые контактные данные размещены на нашем официальном сайте. Письма можно отправлять по электронной почте. Кроме того, граждане могут обратиться в Посольство Азербайджана в России, а также в соответствующие консульские учреждения.

— Есть ли у вас информация о том, сколько уголовных дел возбуждено в отношении азербайджанцев в России за последний период?

— Нет, такой информацией мы не располагаем. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться в Посольство Азербайджана в России. Вероятнее всего, они ведут соответствующую статистику и отслеживают подобные случаи.

— Если права азербайджанских граждан за рубежом не будут должным образом защищены, какие действия предпримет Коллегия адвокатов?

— Азербайджан уделяет особое внимание защите прав и законных интересов своих граждан как внутри страны, так и за её пределами. Это закреплено в Конституции. С этой точки зрения граждане, столкнувшиеся с проблемами в получении правовой помощи за рубежом, в первую очередь, должны обращаться в дипломатические представительства Азербайджана.

Что касается нашей организации, то Коллегия адвокатов — это независимое объединение всех адвокатов страны. В подобных ситуациях мы, прежде всего, обращаемся к нашим коллегам в соответствующем государстве. Кроме того, при необходимости мы можем обращаться в международные правозащитные организации.

Право на квалифицированную юридическую помощь является одним из основополагающих в системе прав человека. Если в какой-либо стране гражданину отказывают в этом праве, это уже трактуется как нарушение его базовых прав. Это не просто внутреннее дело государства, а его международное обязательство, вытекающее из норм международного права и Всеобщей декларации прав человека ООН. Поэтому, если подобные случаи будут зафиксированы, мы обязательно поднимем этот вопрос на международном уровне.

— И еще хотелось бы узнать, как защищаются права арестованных в Азербайджане граждан России?

— Все арестованные обеспечиваются надлежащей правовой помощью. Помимо государственной гарантированной юридической защиты, каждый человек имеет право самостоятельно выбрать и нанять адвоката. С этой точки зрения никаких ограничений не существует – любое лицо вправе заключить договор с адвокатом по своему выбору. Коллегия адвокатов не вмешивается в этот процесс. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано около 2700 адвокатов. Вся информация о них доступна на нашем официальном сайте, она в открытом доступе. Каждый желающий может найти адвоката, связаться с ним и обсудить условия сотрудничества. Все детали взаимодействия оговариваются напрямую между сторонами.

Как профессиональное объединение, мы не участвуем в выборе адвокатов или заключении договоров. Согласно закону, обращения клиента к адвокату охраняются адвокатской тайной, и любые вмешательства в этот процесс недопустимы.