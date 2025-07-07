Сенатор США Берни Сандерс выступил с жёстким заявлением в соцсети X, осудив действия израильского премьера Биньямина Нетаньяху и потребовав прекратить поддержку со стороны Вашингтона.

«Американский народ понимает, что варварская война Нетаньяху против палестинского народа является крайне безнравственной и нарушает международное право», — написал Сандерс.

Он также призвал руководство Демократической партии набраться смелости и выступить против AIPAC — Американо-израильского комитета по общественным связям.

«Больше никакой военной помощи США Израилю», — подчеркнул сенатор.