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ГЭЦ проведет повторный экзамен для бакалавров

ГЭЦ проведет повторный экзамен для бакалавров

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен по приему в магистратуры вузов со второй попытки.

Экзамены будут проведены в 78 зданиях в семи городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране.

Ожидается, что в экзамене примут участие 19 716 человек. Из них 18 420 из них будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору, а 1 296 – по русскому. Согласно информации ГЭЦ, 12 454 бакалавра являются выпускниками текущего года, 7 262 – выпускниками прошлых лет, 45 – иностранцы.

Экзамен во всех зданиях начинается в 11:00, за 15 минут до начала режим пропуска будет завершен, и прибывшие после указанного времени лица не будут допущены к экзаменам.

Бакалавры должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и лист пропуска на экзамен. В случае несоответствия в указанных документах или отсутствия одного из них кандидат не будет допущен к экзаменам.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут. Спустя три часа после начала экзамена время, отведенное на тестовые задания, завершается и контролер собирает карты с ответами. Затем кандидаты получают листы для письменной работы (эссе), на что будет отведено 30 минут.

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