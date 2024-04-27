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В США особняк Усамы бен Ладена сравняли с землей (фото)

В США особняк Усамы бен Ладена сравняли с землей (фото)

В американском штате Флорида снесли бывшую усадьбу семьи главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Строение, расположенное в городе Окленд, долгое время находилось во владении его брата Халила, сообщает news.ru.

Согласно данным, после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года Халил покинул свою резиденцию и бежал в Саудовскую Аравию на частном самолете. С тех пор усадьба несколько раз меняла хозяев, постепенно приходя в негодность. В последнее время ею владел частный строительный девелопер, который решил возвести на этом месте новое здание и принял решение о сносе заброшенного поместья. Время, необходимое для полного разрушения объекта, оценивается в несколько недель.

Усадьба, расположенная на обширной территории почти в 7 га, включала в себя 5 спален и 5 ванных комнат. Подвал в этом доме был укреплен и напоминал бункер, утверждали соседи. На территории также были оборудованы бассейн с зонами для отдыха и конюшня. С заднего двора можно было попасть к большому озеру.

В то же время, другая резиденция семьи бен Ладена, принадлежавшая Ибрагиму, третьему брату основателя «Аль-Каиды», уже третий год не может найти покупателя. Усадьба находится в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр и занимает 660 кв.м.

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