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Главное Общество

Азербайджан и Узбекистан будут совместно осваивать космос

Азербайджан и Узбекистан будут совместно осваивать космос

Между Космическим агентством при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана («Азеркосмос») и Агентством космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан («Узбеккосмос») было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках встречи руководителей космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшейся в Анкаре, столице Турции, сообщает пресс-служба «Азеркосмос».

Согласно информации, соглашение предусматривает расширение деятельности в космической сфере между Азербайджаном и Узбекистаном.

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