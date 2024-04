Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к миру

Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного и справедливого мира.

Об этом в соцсети X написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

«На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один видимый шаг на пути к миру. Мы поддерживаем стороны на пути к достижению прочного и справедливого мира», – отметил он.

The first border marker has been installed on the 🇦🇿 🇦🇲border. One more visible step on the road to peace. We encourage both sides to carry on to make this a lasting and just peace. pic.twitter.com/gDgybcTfxf

— Ambassador Dr. Ralf Horlemann (@GerAmb_Baku) April 23, 2024