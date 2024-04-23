Алиев: С закрытием сухопутных границ безопасность в стране укрепляется

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В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА. Его слова приводит «Азертадж».

«Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остаётся делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создаёт проблемы, и открытыми для наших преданных гостей», – сказал глава государства.

«Сейчас мы видим, что с закрытием на определённый период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые – нет», – добавил лидер государства.

«Мы столкнулись с серьёзными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа», – сказал глава государства.