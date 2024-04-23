Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению

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Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьёзную угрозу для себя, нам придётся принимать серьезные меры», – сказал президент.