Где находится золотая середина западной демократии?

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В азербайджанских СМИ стали появляться сообщения о журналистах, задержанных примерно полтора месяца назад в связи со связью их с зарубежными спонсорскими структурами. В качестве вещественных доказательств публикуются фото чеков денежных переводов, осуществленных этим лицам из-за границы. Называются и конкретные структуры, финансировавшие их. Например, сайт Qafqazinfo.az в качестве новых фактов, выявленных «по делу руководителя Института демократических инициатив Акифа Гурбанова, основателя Toplum TV Алескера Мамедли, члена-учредителя платформы «III Республика» Руслана Иззатли, и задержанных вместе с ними лиц», пишет, что эти люди имели непосредственное отношение к «организации «Интерньюс», USAID, «Центру гражданского общества Праги», NESEHNUTI, организации «Люди в нужде» Чехии, а также к «Международной структуре «Проверка платформы», проекту «OCCRP» и получали от них грантовые средства.

«Финансовые ресурсы для «грантовых проектов», реализованных в незаконной форме, они получали со счетов, открытых в иностранных банках. Средства, переведенные различными иностранными «донорами» на счета, открытые в Deutsche Bank and Commerzbank Германии, US Citibank США, Raiffeisen Bank International Австрии, UniCredit Bank Czech Чехии и TBK Group Грузии, были обналичены в банкоматах Грузии. Чтобы не вызывать подозрений, в Азербайджан деньги привозили частями».

Мы не станем писать о том, в чем именно виноваты задержанные, поскольку вину определяет суд, а мы привержены презумпции невиновности, однако отметим, в пункте 5 статьи 26 Закона «О медиа» АР говорится следующее: «Не допускается финансирование субъекта СМИ физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися его учредителями (участниками), их филиалами и представительствами, юридическими лицами, созданными этими физическими лицами в Азербайджанской Республике, а также государственными учреждениями зарубежные страны».

Между тем, отталкиваясь от данного конкретного случая, хотелось бы порассуждать о том, что представляет собой понятие «демократия», на которое ссылаются развитые страны мира, пытающиеся диктовать свои условия таким государствам, как Азербайджан.

Не беремся оправдывать или обвинять задержанных журналистов, еще раз повторим, это определит суд, однако для нас данный факт важен с точки зрения опорной точки для возможности порассуждать о том, что представляет собой демократия, на которую ссылаются журналисты, публикующие те или иные сообщения и, говорящие о свободе слова, и почему закон «Об иноагентах», принимаемый теми или иными странами, вызывает такое раздражение у США или европейских государств, которые зачастую, ссылаясь на него, говорят об отсутствии демократии в той или иной стране.

Согласитесь, что вопрос непростой, поскольку все мы хотим жить в развитой и демократической стране, а, с другой стороны, не хотим, чтоб на нас в нашем развитии оказывали какое-либо стороннее давление, то есть не хотим превращаться в игрушку в чужих руках. Но как соблюсти ту самую золотую середину?

Начнем с того, что вообще такое закон «Об иноагентах»? Вам это может показаться странным, но впервые он был принят именно в США в 1938 году.

В марте 2023 года в Forbes была опубликована довольно любопытная статья по данной теме, где российский адвокат Максим Крупский разъяснил, какие страны и когда приняли этот закон и почему. «Разница между российской и американской версией «иноагентского» законодательства, действительно, довольно большая как с точки зрения нормативных формулировок, так и с точки зрения правоприменения, поясняет он. – Одним из ключевых отличий, пожалуй, является то, что FARA (Foreign Agents Registration Act – так называется американский закон «Об иноагентах» – Minval.az) требует доказательств наличия действий потенциального иностранного агента по приказу, запросу или под руководством иностранного принципала и осуществления политической деятельности в его интересах, что, собственно, и образует сам факт агентской (посреднической, представительской) деятельности».

То есть у большинства других стран аналогичный закон принимается без требования таких доказательств. И это ключевой момент и основное отличие американского закона от одноименных нормативных актов других стран.

И вот здесь в дискуссию можем вмешаться мы и сказать, что данный закон в США находится в ведении Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) и Министерства юстиции этой страны, и принимался он для того, чтобы обезопасить от иностранного вмешательства саму Америку. А теперь представьте, насколько с 1938 года возросли разведывательные возможности США, которые своими структурами проникли во властные и общественные структуры практически всех стран мира.

А теперь подумайте о том, как в суде какого-либо государства, госслужбам, задержавшим иноагента, доказать, что он действовал «по приказу, запросу или под руководством иностранного принципала и осуществления политической деятельности в его интересах», если в качестве этого самого принципала выступают разведывательные службы США? Для этого необходимо обладать собственной разведкой такого уровня, чтобы обличить сеть иноагентов, связанных с американскими спецслужбами. Многие ли страны могут этим похвастать? Нет, конечно. Поэтому законы «Об иноагентах» стали приниматься по всему миру без необходимости такого рода доказательств. То есть, если есть доказательство того, что какое-либо СМИ или неправительственная организация (НПО) финансируется из-за рубежа, то сам этот факт уже служит доказательством того, что потенциально эти СМИ или НПО могут выступать в роли, как говорится, деструктивного элемента.

Не важно, неосознанно ли им подрываются основы государственности или делается это умышленно, но если финансовая подпитка такого рода деятельности поступает из-за рубежа, то об этом как минимум надо заявить в соответствующие государственные структуры. Мы не оговорились, – именно заявить, поскольку есть страны, где такая деятельность СМИ и НПО за счет иностранных денег допускается, но с обязательным условием декларации источников доходов, а есть страны, где такая деятельность вообще исключается вне зависимости, то есть возможность работы после декларации доходов исключается.

Давайте обратимся к примеру Грузии. Там снова неспокойно и если коротко, то правительство проталкивает закон «Об иноагентах», а президент и часть гражданского общества против. Возможно, это всего лишь игра и власти Грузии решили принятием такого закона надавить на Евросоюз, которые совершенно не спешит принимать эту страну в сообщество европейских государств, хотя и обещало сделать это много лет тому назад. Но для нас интересно не это, а реакция, которую уже высказывают США и Европа к происходящему в Грузии. Их позиция однозначна: закон «Об иноагентах» принят быть не должен, поскольку это ограничивает свободу слова и демократические свободы в Грузии. И аналогичное отношение и к Азербайджану, и вообще к любой другой стране мира, где такого рода законы выносятся на повестку дня в парламентах.

И вот здесь мы вплотную подошли к вопросам демократии, о которых хотели поговорить. Является ли демократией факт заигрывания президента Франции Эммануэля Макрона с собственным народом, когда он обещал не принимать, а затем протолкнул пенсионные законы, из-за которых в этой стране месяцами шли манифестации с поджиганием автомобилей и нанесением тяжкого вреда здоровью протестующих?

Нужна ли такая демократия, где американские демократы не могут договориться с республиканцами по элементарному, казалось бы, вопросу о том, голосовать ли вместе за закон об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и некоторым другим государствам или украинский вопрос рассматривать отдельно, и в результате сам закон не принимался месяцами?

А ведь получилось, что в США «демократия», а сотни украинцев погибли именно потому, что военная помощь не поступила в их страну своевременно. Эта ли свобода слова, когда государства из разряда сильных мира сего могут руками своих агентов настроить общество против правительства и устроить беспорядки? Есть ли необходимость в демократии, если из-за нее твоего ребенка в школе будут учить называть тебя не отцом или матерью, а родителем номер 1 и родителем номер 2? Или за ребенка решат, кем ему быть, мальчиком или девочкой, калеча его на всю жизнь?

Где вообще золотая середина в вопросах демократии и есть ли она? Судя по происходящему, в США и Европе, столь рьяно обвиняющих Азербайджан в том, что у нас нет ни свободы слова, ни демократии, золотой линии не существует в принципе. А коли так, то каждая страна имеет право на ту долю демократии, которая позволяет ей планомерно развиваться (без зарубежного негативного вмешательства), строить гражданское общество (с приоритетом открытых и доверительных отношений общества с правительством и наоборот). Если на пути к этой демократии люди будут совершать ошибки, то это будут их собственные ошибки, которые в здоровом обществе в любом случае посодействуют будущему развитию. Но ведь совершенно другое дело совершать те же ошибки под диктовку извне, при руководстве и под финансированием разведслужб США и европейских государств.

Сложные вопросы, неправда ли? А главное, точных ответов на них нет. А если нет точных ответов и сценариев развития, то значит, каждая страна на пути к свободному обществу, демократии и свободе слова должна проходить собственный путь, без вмешательства иноагентов. А для этого надо как минимум придерживаться всех пунктов законов, которые принимаются в стране, и в том числе закона «О медиа» АР.

Отдел политики Minval.az