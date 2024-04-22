Коротченко: Визиту Алиева в Кремле придают исключительно важное значение

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил в своем тг-канале мнение о грядущем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию. Minval.az приводит его без сокращений.

22 апреля в Москву с рабочим визитом прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На встрече Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.

Кроме того, Алиев и Путин по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли.

Напомним, что отец азербайджанского президента – Гейдар Алиев – в советское время в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР занимался вопросами, связанными со строительством этой стратегической магистрали.

Нынешнему визиту Ильхама Алиева в Кремле придают исключительно важное значение.

Во-первых, Азербайджан является сегодня одним из важнейших торгово-экономических партнеров России, надежным, предсказуемым и ответственным союзником, уважаемой и авторитетной на международной арене страной.

Во-вторых, на фоне де-факто предавшей Россию Армении, активно заигрывающей с Западом и заморозившей свое членство в ОДКБ (с перспективой выхода из состава этой организации и разрывом союзнических отношений с Москвой), в Баку четко выполняют все формальные и неформальные договоренности с Кремлем.

В-третьих, за последние годы существенно вырос международный авторитет и влияние Азербайджана, ценность добрососедских отношений с которым имеет сегодня в глазах Москвы стратегический характер.

В четвертых, в условиях усиливающегося политического давления США и ЕС как на Россию, так и на Азербайджан, взаимная поддержка и сотрудничество Москвы и Баку позволит выстоять в условиях нынешней мировой геополитической турбулентности.

Российское экспертное сообщество приветствует визит в Москву президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева и рассчитывает, что в ходе его встречи и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будут достигнуты новые договоренности по укреплению союзнических отношений между нашими странами.