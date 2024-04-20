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Украина скоро выйдет на подписание двусторонних соглашений по безопасности с США и другими странами

Украина скоро выйдет на подписание двусторонних соглашений по безопасности с США и другими странами

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы Украина должна выйти на подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности с такими странами, как Соединенные Штаты, страны Северной Европы, в частности, Норвегия и Швеция, а также одной из балтийских стран, передает Интерфакс-Украина.

«Что касается двусторонних договоров по безопасности – у нас уже их девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс – а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его позитивно – мы придем к мощному соглашению с США», – рассказал Зеленский в интервью бразильским журналистам.

Он отметил, что подобные соглашения по безопасности включают в себя не только военную поддержку, но и гуманитарные аспекты, помощь в восстановлении, помощь энергетике.

«Весь объем такой помощи в двусторонних соглашениях есть. Пример – Германия. 7 млрд на год для Украины это очень серьезно. И поддержка разная», – сказал он.

Глава украинского государства также выразил уверенность в том, что уже в мае-июне Украина может иметь мощные результаты по подписанию новых соглашений по безопасности.

«У нас есть несколько договоров, и я думаю, что май-июнь – и мы выйдем на договора не только с США, мы выйдем на договора с Северными странами. Там мощная поддержка. Мы готовимся к Швеции и Норвегии», – сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, украинцы приближаются к тому, чтобы их партнеры с балтийских стран это сделали. «Думаю, что уже в апреле мы будем иметь такой результат с одной из стран», – добавил он.

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