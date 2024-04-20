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Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото)

Гаджиев: COP29 - проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото)

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является проявлением нашего дипломатического и политического мужества.

Об этом говорится в заявлении помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева в ходе церемонии закрытия программы «Исследование Каспийского бассейна» в Университете ADA.

Гаджиев поведал о внешнеполитическом курсе и геополитической идентичности Азербайджана на фоне освобождения Карабаха от оккупации, а также экономических связях нашей страны, расположенной на пересечении транспортных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад.

Помощник президента при этом коснулся в своем выступлении и COP29. Он оценил проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане как воплощение нашего дипломатического и политического мужества, решимости на пути к переходу к зеленой энергетике, а также ответил на вопросы участников.

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