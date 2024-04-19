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Байрамов поблагодарил Италию за справедливую позицию

Байрамов поблагодарил Италию за справедливую позицию

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури в связи с завершением его дипломатической деятельности. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе приема министр Джейхун Байрамов рассказал о нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил итальянскую сторону за ее справедливую позицию в нынешнее непростое время.

Было отмечено, что ряду акторов, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу меры по укреплению регионального мира и безопасности, следует брать пример с позиции Италии.

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