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США проголосуют против членства Палестины в ООН

США проголосуют против членства Палестины в ООН

Соединенные Штаты выступят против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по принятию Палестины в полноправные члены всемирной организации. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

«США намерены проголосовать против этого предложенного проекта резолюции СБ ООН», – сказал он.

Пател подтвердил, что США придерживаются двухгосударственного разрешения палестино-израильского конфликта, однако предостерег ООН от «преждевременных действий», которые, по мнению Госдепаратмента, не помогут Палестине обрести государственность.

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