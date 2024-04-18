Закрывается совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме

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Деятельность совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме будет прекращена.

Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.

«Процесс по завершению деятельности российско-турецкого совместного мониторингового центра, созданного в городе Агдам 30 января 2021 года для осуществления контроля за прекращением огня и пресечения правонарушений в Карабахском регионе согласно Меморандуму, подписанному между Турцией и Россией, продолжается при координации между Азербайджаном и Россией», – говорится в сообщении.