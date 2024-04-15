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Горная вершина в Марокко покорилась Эфендиеву (фото)

Горная вершина в Марокко покорилась Эфендиеву (фото)

Азербайджанец Мусаллим Эфендиев, проживающий в Марокко и работающий в Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO), покорил вершину Тубкал (4167 метров). Об этом пишет «Репорт».

С 12 по 14 апреля наш соотечественник и несколько местных любителей пешего туризма поднялись на вершину горы Тубкал в Национальном парке Тубкал в Королевстве Марокко, которая является самой высокой точкой в Северной Африке, а также в арабском мире.

Наш соотечественник водрузил на вершине флаг Азербайджана.

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