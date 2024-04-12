По Израилю выпущены десятки ракет

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Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесла массированной ракетный удар по ЦАХАЛ на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления… воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет «Катюша», — приводит агентство заявление движения.

Как сообщил 13-й канал израильского телевидения, на севере Израиля было зафиксировано около 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах.