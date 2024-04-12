Таджикистан призвал Москву соблюдать нормы и принципы международного права

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При расследовании теракта в «Крокусе» российские правоохранительные органы должны соблюдать нормы и принципы международного права, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает Asia-Plus.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», сказал министр.

По его словам, «цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна».

Он также сказал, что «в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».