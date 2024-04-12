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Латвия выдворит 24 гражданина России за незнание языка

Латвия выдворит 24 гражданина России за незнание языка

В ближайшие 30 дней власти Латвии депортируют 24 гражданина России, не сдавших экзамен по латышскому языку. Об этом сообщают «Известия».

11 апреля сейм страны одобрил поправки в иммиграционный закон: он предусматривает расширение числа россиян, которым будет предписано сдать экзамен на знание латышского языка ради продления вида на жительство.

Россиянам, которые владеют постоянным видом на жительство, до 1 сентября 2023 года нужно получить сертификат о владении языком на уровне A2. В ином случае их документы должны были быть аннулированы.

Уточняется, что очередные нововведения затронут почти 5 тысяч человек.

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