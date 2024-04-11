В ряде регионов возможны грозы и град

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С полудня 14 апреля, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до полудня 15 апреля местами ожидаются переменные осадки.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в отдельных регионах (Карабах, Восточный Зангезур, Нахчыванская АР, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран) осадки будут интенсивными, возможны грозы и град, в горных территориях – снег.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны сели и паводки.