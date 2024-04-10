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В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Cогласно фетве Управления мусульман Кавказа, праздник Рамазан «ид аль-Фитр» (праздник Разговения) отмечается в первый день месяца Шавваль и приходится в стране на 10 апреля.

Праздник Рамазан, являющийся наряду с Гурбан байрамы одним из двух главных праздников мусульман, отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Отметим, в 610 году н.э., в месяц Рамазан в ночь с воскресенья на понедельник пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Этот процесс продолжался на протяжении 23 лет.

По случаю праздника Рамазан 5 дней подряд (10,11,12,13 и 14 апреля) будут нерабочими днями.

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