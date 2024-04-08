Новые подробности о французской шпионской сети в Азербайджане, кто он, очередной фигурант?

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В последние дни вопросы, связанные с раскрытой в Азербайджане французской шпионской сетью, стали темой широкого обсуждения в ведущих новостных агентствах французской прессы, даже отец задержанного Мартина Райана дал интервью, в которых яростно обвинил французскую разведку DGSE, пишет Observer Online.

Выяснилось, что одним из арестованных органами безопасности Азербайджана по этому делу является гражданин Азербайджана А.Мамедли, сотрудничавший с сотрудниками разведки, дислоцированными в дипломатическом представительстве Франции в Азербайджане. Его обвиняют в установлении обширных тайных связей с гражданином Франции Мартином Райаном, а также в участии в сборе и передаче необходимой информации о регионе в обмен на предоставление французского гражданства и финансовое вознаграждение. Однако такие коммуникации начали неблагоприятно влиять на Францию, а не служить ее интересам, что привело к пагубным последствиям.

По заданию сотрудников спецслужб оба лица установили связи с различными сотрудниками французского гиганта финансового конгломерата «Societe Generale», который является одной из крупнейших банковских сетей в мире. А.Мамедли участвовал в открытии корреспондентских счетов «Societe Generale» в азербайджанских банках и оформлении межбанковских соглашений по другим вопросам.

Мотивы отправки А.Мамедли в Северную Ирландию долгое время оставались нераскрытыми.

После задержания вышеупомянутых лиц 4 декабря и разоблачения расширений французской разведывательной сети особое внимание заслуживает приостановка деятельности представительств банка «Societe Generale» в 16 африканских странах 7 декабря 2023 года. Стремясь смягчить убытки, Банк старается не упускать возможности продать свою сеть филиалов и активы своих дочерних компаний местным компаниям в Конго, Экваториальной Гвинее, Мавритании, Чаде и других странах и оправдывать закрытие различными предлогами.

Дело в том, что неудачи спровоцировали споры о пригодности Антуана Кре, директора службы безопасности, возглавлявшего с 2017 года банк «Societe Generale», генерала «в отставке», бывшего начальника управления разведки и безопасности ВС Франции.

«Societe Generale» — это именно тот самый банк, в котором миллиардер Джордж Сорос незаконно нажил состояние путем несанкционированной покупки и продажи акций за счет конфиденциальной информации банка в 1988 году. Он был осужден за это в 2002 году, но сумел отделаться крупным штрафом.