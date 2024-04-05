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Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон

Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон

Папа Римский Франциск рассказал, что церемония его похорон будет упрощена, а тело после смерти не будет выставлено для прощания вне гроба. Об этом он говорит в только что опубликованной книге испанского журналиста Хавьера Мартинеса-Брокаля «Преемник», в которой рассказывает по большей части о своих отношениях с Бенедиктом XVI.

В частности, Франциск дал понять, что принятый до сих пор ритуал похорон главы Римско-католической церкви не будет соблюден после его смерти. Говоря о похоронах своего предшественника в начале прошлого года, нынешний понтифик указал, что «это будет последний такой ритуал – с телом Папы, выставленном для прощания без гроба, на катафалке». «Я уже говорил с церемониймейстером, и мы убрали многие вещи, нынешний ритуал был слишком пышный», – говорит Франциск. Он указал, что хотел бы «достойное простого христианина» прощание. Среди прочего устранена церемония закрытия гроба.

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Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон
Мир

Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон

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