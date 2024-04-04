Сеидов отметил развитие стратегического партнерства Азербайджан-Турция

74 Просмотров

4 апреля состоялась встреча делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ с делегацией Великого национального собрания Турции (ВНСТ) в Парламентской ассамблее НАТО, возглавляемой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава нашей делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметил успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией. Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения являются примером для других государств мира. Он сказал, что наши сотрудничество и дружба неразрывны, что взаимные визиты и встречи служат общим целям.

Председатель комитета подчеркнул важность динамично развивающегося сотрудничества между Азербайджаном и Турцией для прогресса, обеспечения мира и стабильности как наших стран, так и всего региона. Было отмечено, что после подписания Шушинской декларации братские связи между Азербайджаном и Турцией укрепляются во всех сферах. Наши страны эффективно работают в авторитетных международных организациях.

Выразив удовлетворение встречей, Мевлют Чавушоглу сказал, что братские связи между нашими государствами и народами еще больше укрепляются. Он отметил, что работа, проделанная в деле развития двусторонних отношений, заслуживает одобрения, подчеркнул, что в рамках международных организаций наши делегации защищают интересы друг друга, указал на важную роль Турции и Азербайджана в укреплении тюркского мира.

В ходе беседы члены делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов, Асим Моллазаде, Севиндж Фаталиева, турецкие депутаты Фатма Аксал, Утку Чакырёзер обсудили развитие дружественных отношений между двумя братскими странами по восходящей, межпарламентское сотрудничество, важность единства в тюркском мире, продолжения совместных усилий в деле укрепления сотрудничества в рамках международных организаций

Затем состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.