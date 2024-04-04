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Жан-Мари Ле Пен тяжело болен и попал под опеку дочерей

Жан-Мари Ле Пен тяжело болен и попал под опеку дочерей

Основатель французской правой партии «Национальный фронт» (сейчас – «Национальное объединение»), 95-летний Жан-Мари Ле Пен был помещен под опеку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Об этом сообщает радиостанция RMC.

«Жан-Мари Ле Пен отныне помещен под опеку в облегченной форме», – передает RMC.

Адвокат политика Франсуа Вагнер сообщил радиостанции о том, что это было сделано в феврале 2024 года. Теперь интересы Ле Пена представляют три его дочери: Мари-Каролин, Янн и Марин, которая является лидером фракции «Национального объединения» во французском парламенте.

По информации радиостанции Europe 1, решение об опеке было принято судом по просьбе семьи Ле Пена по результатам медицинской экспертизы. Как напоминает Europe 1, здоровье Жан-Мари Ле Пена сильно ухудшилось в 2023 году из-за проблем с сердцем. В апреле прошлого года французский политик был госпитализирован в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

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