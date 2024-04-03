Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

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Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Следы ведут к украинским спецслужбам, но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации создал Вашингтон», — сказал он.

Также он назвал показательным тот факт, что сразу после сообщений о теракте в «Крокусе» Запад активно продвигал тезис о непричастности Украины.