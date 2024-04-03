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Волна протестов захлестнула турецкие города

Волна протестов захлестнула турецкие города

Несколько турецких городов захлестнула волна массовых протестов, пишет турецкий телеканал NTV.

Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных городах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана.

До этого он одержал победу, однако мандат предоставили кандидату от партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Полиция попыталась разогнать группу с помощью водометов и перцовых баллончиков. В связи с напряженной ситуацией местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля.

Турецкая полиция задержала 89 человек в нескольких восточных и юго-восточных провинциях за участие в несогласованных акциях, сообщило МВД Турции.

По данным ведомства, участники протестов выкрикивали лозунги в поддержку террористической РПК и забрасывали камнями полицейских.

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