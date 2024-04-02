Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.

«На востоке Европы идет война, <…> и не похоже, что она идет к концу, – сказал глава дипломатии Евросоюза в интервью телеканалу La Sexta. – Европейцы должны понять, что мир, созданный между нами, – это исключение». «Мир – жестокий мир», – считает он. «Мы не находимся в состоянии войны и не собираемся», – уточнил Боррель, добавив, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности.

«Если бы мы находились в состоянии войны, мы бы говорили о третьей мировой войне», – утверждал дипломат. Он также уточнил, что за последний год страны Евросоюза обучили более 40 тыс. украинских солдат.