8 лет оказалось недостаточно для Еревана

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Новости о концентрации армянских войск на условной границе совпали с очередной, уже восьмой, годовщиной начала боев в апреле 2016 года — тех самых, которые завершились освобождением высоты Лелетепе.

Нет сомнений: Армения весной 2016 года готовилась к новым территориальным захватам. Некоторые тесно сотрудничавшие с Ереваном российские эксперты успели даже проанонсировать выход армянских оккупантов к Куре и «тяжелые дни» для руководства Азербайджана. Но «в поле» Армения терпела сокрушительное поражение. Еще впереди были Гызылгая-Гюннютская операция, июльские бои в Товузе и 44-дневная Отечественная война. Еще предстояло освобождать Гадрут и штурмовать Шушу со стороны скал Дашалты. И главнокомандующему Ильхаму Алиеву ещё предстояло поднять флаг Азербайджана в Ханкенди и принимать на главной площади этого города парад победы.

Но стереотипы в стиле «у Армении самая боеспособная армия в регионе» уже рухнули вместе с так называемой «линией Оганяна», прорванной менее чем за 20 минут. Азербайджан продемонстрировал, что у конфликта появилось военное решение, а территориальный баланс в Карабахе может меняться не только в пользу Армении. Сегодня, через восемь лет, армянские эксперты вынуждены признать: потеря Лелетепе стала для Армении отсроченной катастрофой. «Потеря высоты Леле-Тепе в конечном итоге решило судьбу всего «Арцаха» (кавычки мои —Н.). С этой высоты мы контролировали всю низменную часть Горадиза, — цедит сквозь зубы один местный военный эксперт-«ястреб». — Далее потеряли пост, высоту, оттянулись назад потеряли видимость, ну а далее сами помните брешь в обороне и заход к нам в тыл аж до самого «Шуши»».

Но это теперь. А тогда в Ереване вместо трезвого анализа дали приказ военным пиарщикам бросить все силы на то, чтобы представить разгром армянских сил под Лелетепе как «победу армянской армии», и вообще, дескать, «если бы нас не остановили, мы бы уже пили чай в Баку». Возможно, на эмоциональном уровне это было объяснимо — особенно если не задавать вопросов, почему Армения не извлекла уроков из поражения под Лелетепе, спровоцировала новую большую войну и проиграла уже её.

Но даже сегодня, после войны 2020 года и антитеррористических рейдов 2023-го, в армянских пабликах и ТГ-каналах можно прочитать пахнущие нафталином пиар-клише в стиле «вторжение было остановлено силой и доблестью армянского воина», «враг был разбит и уничтожен» и т.д.

А эта «экспертная неадекватность» имеет уже другую цену с учётом ещё одного обстоятельства. Уже по горячим следам боев под Лелетепе и провала планов «выходить к Куре и пить чай в Баку» тогдашний президент Армении и военный преступник Серж Саргсян уволил многих высших военных чинов, включая даже своего личного друга Сейрана Оганяна. Давид Тоноян, на тот момент заместитель Оганяна, тот самый, который накануне Европейских игр в Баку рассуждал, что «пояс безопасности вокруг «НКР»» надо бы увеличить, то есть произвести в Азербайджане новые территориальные захваты, пересел в кресло главы МЧС, что было повышением по форме, но, без сомнения, понижением по содержанию.

Однако очень скоро возвращать на высокие посты побитых у Лелетепе «ястребов», а точнее, «грифов-стервятников», начал уже Никол Пашинян, которого авансом было предписано считать «голубем мира». Оганяна из-за близости к Саргсяну и Кочаряну обратно не позвали, но пост министра обороны занял Давид Тоноян. Который очень скоро пообещал «новую войну за новые территории». Пашинян оказался большим «ястребом», чем Саргсян.

И вот это уже неоценимая информация к размышлению сегодня, когда по-прежнему предписано считать Пашиняна «голубем мира» и связывать продвижение мирного процесса с его политическим будущим, а в реальности по приказу «шашлычного недофюрера» армянские войска подтягиваются к условной границе с Азербайджаном.

Никол Пашинян уже не раз устраивал провокации на условной границе с Азербайджаном. И теперь он устраивает свою опасную возню накануне встречи 5 апреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Расчёт понятен: армянская провокация, а точнее, азербайджанский ответ на неё, во-первых, отодвинет на неопределённое будущее возвращение оккупированных сел.

А во-вторых, причём для Еревана, безусловно, «в главных», продемонстрирует собеседникам Никола Воваевича, как важно «защитить Армению от Азербайджана», подарить ей оружие и предоставить гарантии безопасности. Ну так, чтобы у Армении право устраивать провокации было, а вот Азербайджан отвечать уже бы не мог. То есть, назовем вещи своими именами, уже на стадии своей подготовки «несбалансированная» встреча 5 апреля, где будет Пашинян, но не будет Алиева, привела к резкому взлёту напряженности на условное граница с Азербайджаном.

Где, скорее всего, Никола Воваевича ожидает новое «озеро Гарагель» и «вулкан Беюк Ишыглы». А может, и «высота Лелетепе». История имеет свойство повторяться, если из неё не извлекают уроков.

Нурани