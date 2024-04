Байрамов выступил на ифтаре для послов мусульманских стран (фото)

По случаю священного месяца Рамадан для аккредитованных в Азербайджане послов мусульманских стран организован ифтар. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети Х.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении передал самые добрые пожелания по случаю предстоящего праздника.

On the occasion of holy month of #Ramadan , @AzerbaijanMFA hosted an iftar dinner reception for the Ambassadors of muslim countries accredited in #Azerbaijan.@Bayramov_Jeyhun, Foreign Minister of the Republic of Azerbaijan addressed the reception and conveyed best wishes for… pic.twitter.com/JJiY5ByJnO

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 1, 2024