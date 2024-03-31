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Сотрудники МЧС обезвредили гранату в Абшеронском районе (фото, видео)

Сотрудники МЧС обезвредили гранату в Абшеронском районе (фото, видео)

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гюздек Абшеронского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Совместно с оперативной группой по разминированию Службы спасения особого риска и сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия были обнаружены граната «Ф-1» и запал УЗРГМ, пригодных для боевого применения.

Отмечается, что боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы.

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