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Орбан: Идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО

Орбан: Идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО

Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner.

«Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности», — говорится в публикации.

По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, поскольку Москва никогда не согласится на членство бывшей советской республики в НАТО.

Он также отметил, что не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов Североатлантического альянса.

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