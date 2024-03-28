Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении

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Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса», – сказал он.

Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году вместо миссии ОДКБ «зазвал в Армению миротворческую миссию Европейского союза, пообещав Азербайджану, что это только на два месяца». «А через два месяца, проигнорировав Азербайджан, Евросоюз эту миссию удвоил», – указал российский министр.

«Вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, руководством парламента Армении», – отметил глава МИД РФ.