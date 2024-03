Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар усмотрел угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ.

«Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ недопустимы. Необходимы искренние переговоры по демаркации границ, а все территориальные споры должны решаться мирным путем в рамках согласованного процесса», – написал он в соцсети Х.

Threats against Armenia in Azerbaijani media channels are unacceptable. Genuine negotiations on border delimitation are needed and all territorial disputes must be settled peacefully and as part of an agreed process.

