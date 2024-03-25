Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Аскеров также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Главное Мир

Поражение Украины приведет к крупнейшему перемещению беженцев

Поражение Украины приведет к крупнейшему перемещению беженцев

В случае военного поражения Киева в оборонительной войне против России, из Украины хлынут миллионы новых беженцев, предупредил эксперт по миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus), сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Те в Европе, кто сейчас колеблется по поводу расширения помощи Украине, по-настоящему все еще не поняли, что поставлено на карту», – сказал он в понедельник, 25 марта.

«Если Украина проиграет, то мы столкнемся с самым массовым перемещением беженцев с 1940-х годов. Тогда к нам прибудут многие миллионы других людей. У нас уже сейчас около десяти миллионов перемещенных украинцев. Многие миллионы других остались в Украине в надежде на успех, но если эта уверенность исчезнет, то количество беженцев быстро возрастет», – указал Кнаус.

В этой связи эксперт напомнил о периоде сразу после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда из этой страны за три первые недели бежали три миллиона человек.

В интервью RND Геральд Кнаус не стал прогнозировать, сколько новых беженцев может прибыть в Германию в случае поражения Украины. Он напомнил, что из 4,2 млн украинских беженцев в Евросоюзе 1,2 млн находятся в Германии.

«На душу населения это меньше, чем в Польше, Чехии и Болгарии, но в десять раз больше, чем во Франции», – отметил эксперт.

Между тем издание Der Spiegel сообщило 22 марта со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ, что в настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. Это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в 2023 году. Как следует из публикации, количество граждан Украины, которые бегут от российской военной агрессии, сейчас превышает число просителей убежища в Германии из других стран.

Теги:
Из этой рубрики
Москва – Париж - другие: чей корабль затонет первым?
Мир

Москва – Париж – другие: чей корабль затонет первым?

2024/03/25, 17:16
В Петербурге из торгового дома "Пассаж" эвакуировали посетителей после звонка
Мир

В Петербурге из торгового дома «Пассаж» эвакуировали посетителей после звонка

2024/03/25, 17:10
Во Франции почти каждый месяц пресекают по теракту
Мир

Во Франции почти каждый месяц пресекают по теракту

2024/03/25, 17:00
Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными
Мир

Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными

2024/03/25, 16:52
Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа
Мир

Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа

2024/03/25, 16:45
В Кыргызстане рекомендовали своим гражданам временно не посещать Россию
Мир

В Кыргызстане рекомендовали своим гражданам временно не посещать Россию

2024/03/25, 16:33
В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов
Мир

В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов

2024/03/25, 16:20
Премьер Грузии выразил надежду на заключение мира между Баку и Ереваном
Мир

Премьер Грузии выразил надежду на заключение мира между Баку и Ереваном

2024/03/25, 16:12
В Москве из консультативно-диагностического центра экстренно эвакуировали 900 человек
Мир

В Москве из консультативно-диагностического центра экстренно эвакуировали 900 человек

2024/03/25, 16:00