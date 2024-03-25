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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба. Утром и вечером местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер усилится днем, вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 12-17 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах есть вероятность ливней и града. Днем западный ветер усилится в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем от 2°мороза до 3 ° тепла.

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Прогноз погоды на завтра
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