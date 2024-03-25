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El País пишет о завербованном ЦРУ сотруднике разведцентра Испании

El País пишет о завербованном ЦРУ сотруднике разведцентра Испании

Сотрудник Национального разведывательного центра Испании (НРЦ), предположительно, завербованный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и впоследствии задержанный в королевстве, несколько раз брал с собой домой секретную информацию испанских спецслужб, сообщила газета El País.

Ранее стало известно о задержании в сентябре 2023 года в Испании двух агентов разведцентра за предполагаемую передачу секретной информации США. Одного из подозреваемых затем поместили под арест. Как уточняет издание, в период с 2021 по 2022 год он четыре или пять раз забирал в собой секретную документацию. Кроме того, сам задержанный дал показания в суде, где признал, что брал домой сведения для подготовки аудита о размещении НРЦ за рубежом. Начальство якобы поручило ему это задание в сентябре 2021 года, и агент завершил его в феврале 2022 года.

Подозреваемый объяснил свое поведение необходимостью обработать документы с помощью программы, которая якобы была установлена на его личном компьютере, но которой не было у НРЦ. Тем не менее следователи полагают, что это приложение способствовало передаче секретной информации американцам и что незаконно вывезенная документация была обширной.

Ранее сообщалось, что арестованный агент являлся главой подразделения, занимавшегося Россией. В его подчинении находилась команда из 24 человек. Следствие пытается установить, получали подозреваемые деньги в обмен на передачу секретных сведений. В частности, стражи порядка изучают возможное приобретение двумя агентами недвижимости в Бразилии и вероятность отмывания средств с помощью покупки криптовалюты.

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