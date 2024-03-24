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Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования

Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования

24 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава нашего государства от своего имени и от имени народа Азербайджана еще раз выразил Владимиру Путину, народу России, членам семей и близким погибших соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл», пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Заявив, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот чудовищный террористический акт, Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна и народ в эти трудные часы находятся рядом с Россией и российским народом.

Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.

Главы государств подчеркнули, что совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и впредь.

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