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Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами в Копенгагене

Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами в Копенгагене

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами по вопросам климата на встрече министров экологии в Копенгагене.

Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице COP29 в соцсети Х.

«На этой неделе на копенгагенской встрече глав ведомств президент COP29 М.Бабаев провел встречи с мировыми лидерами по вопросам климата, в том числе с министром по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дании Даном Йоргенсеном и министром по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэмом Стюартом.

Дискуссии были сосредоточены на определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ, план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата – ред.), климатическом финансировании, адаптации к изменению климата, потерях, ущербе и смягчении последствий», – отмечается в публикации.

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