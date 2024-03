Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами в Копенгагене

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с мировыми лидерами по вопросам климата на встрече министров экологии в Копенгагене.

Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице COP29 в соцсети Х.

«На этой неделе на копенгагенской встрече глав ведомств президент COP29 М.Бабаев провел встречи с мировыми лидерами по вопросам климата, в том числе с министром по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дании Даном Йоргенсеном и министром по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэмом Стюартом.

Дискуссии были сосредоточены на определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ, план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата – ред.), климатическом финансировании, адаптации к изменению климата, потерях, ущербе и смягчении последствий», – отмечается в публикации.

This week, @COP29_AZ President-Designate Muhtar Babayev met global climate leaders, including @DanJoergensen and @grahamstuart, at the #CopenhagenClimateMinisterial. Discussions focused on NDCs, climate finance, climate change adaptation, loss & damage and mitigation. pic.twitter.com/1nxldAJn7F

— COP29 AZ (@COP29_AZ) March 23, 2024