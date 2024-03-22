Высота снежного покрова в Шахдаге составила 38 сантиметров

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Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы на 22 марта, на территории страны временами наблюдались осадки, в горных районах выпал снег.

Как сообщили в службе, высота снежного покрова в Шахдаге составила 38 см, в Грызе – 11 см.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 10, Лянкяране – 7, Огузе – 5, Гобустане, Габале, Ордубаде, Гёйчае, Зардабе, Шеки, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гёйгеле, Нафталане, Товузе, Агстафе, Балакене, Имишли, Кюрдамире, Гёйтепе, Сабирабаде, Ярдымлы, Шахбузе, Шаруре – до 3, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1 миллиметра.

В Дашкасане, Гядабее, Гёйгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Балакане, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Тертере, Гёйчае, Бейлягане, Лерике и Сумгайыте наблюдался туман. Видимость была ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3-6 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике – 7, в равнинных районах – 7, в горных районах – до 1 градуса тепла, в высокогорье – до 2 градусов мороза.