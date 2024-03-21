Парламент Вьетнама утвердил отставку президента

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Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга, сообщил портал Vietnamnet.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента. 20 марта Центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) также принял отставку Во Ван Тхыонга. Он был назначен президентом 2 марта 2023 года и исполнял свои обязанности чуть больше 12 месяцев.

Согласно конституции СРВ, Национальное собрание – высший орган законодательной власти в стране. Оно наделено полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство СРВ.

Отмечается, что Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. В результате он принял решение подать заявление об отставке, которое было одобрено на заседании ЦК КПВ.