Китае отреагировал на возможную отправку французских военных в Украину

353 Просмотров

Китай искренне надеется на то, что Франция будет способствовать деэскалации в Украине. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал возможную отправку туда французских военных, сообщает РИА Новости.

«Китай искренне надеется на то, что все соответствующие стороны проявят политическую волю, будут способствовать охлаждению ситуации, а также приложат совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий», — сказал дипломат.

По его словам, это поможет созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.