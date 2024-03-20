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Китае отреагировал на возможную отправку французских военных в Украину

Китае отреагировал на возможную отправку французских военных в Украину

Китай искренне надеется на то, что Франция будет способствовать деэскалации в Украине. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал возможную отправку туда французских военных, сообщает РИА Новости.

«Китай искренне надеется на то, что все соответствующие стороны проявят политическую волю, будут способствовать охлаждению ситуации, а также приложат совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий», — сказал дипломат.

По его словам, это поможет созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.

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