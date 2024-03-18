Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан

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На Кавказе у нас есть несколько важных партнеров. То есть Кавказ важен для НАТО, потому что он имеет значение для евроатлантической безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг в интервью изданию «Азертадж».

«НАТО стремится к дальнейшему развитию партнерства с кавказскими государствами. Конечно, Грузия находится в особом положении, поскольку она подала заявку на вступление в НАТО. И с нашей стороны неоднократно было заявлено, что Грузия станет членом Альянса. Кавказ также находится не так далеко от Украины, где Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, которая имеет значение для всей Европы. Это имеет значение для Кавказа. Если президент Путин победит в Украине, это будет вызовом не только для украинцев, но и будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО. Потому что это будет своего рода посланием президенту Путину: дескать, используя военную силу, он может получить желаемое. То есть он увидит, что вопиющее нарушение международного права, вторжение в другую страну оправдывает себя, что увеличит шансы на применение силы для любого желающего в будущем. Поэтому в наших интересах, в интересах союзников по НАТО, а также Азербайджана и многих других стран мира не допустить победы президента Путина. Я ценю гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказал Украине, а также предоставленное стране оборудование для разминирования территорий. Считаю очень важным введение экономических санкций против России, потому что она должна заплатить цену за нарушение международного права, за вторжение в чужую страну», – сказал он.