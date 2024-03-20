Врач-генетик: В Бузовна больных гемофилией на 40% выше, чем в среднем по стране

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В Азербайджане могут наложить запрет на брак между двоюродными братьями и сестрами, заявил заведующий сектором отдела законодательной и правовой политики Администрации президента Рустам Гасымов в ходе состоявшихся на днях общественных обсуждений на тему «Родственные браки». Гасымов отметил, что на законодательном уровне обсуждается запрет браков между родственниками третьей и четвертой степени родства: «Сюда относится и брак между двоюродными братьями и сестрами. Реальная ситуация показывает, что проблема эта все еще имеет место, несмотря на многолетнюю просветительскую работу. Поэтому важно, чтобы государство предприняло шаги». В ходе обсуждений так же было отмечено, что для принятия закона стоит опираться на опыт зарубежных стран, например, браки между родственниками 3-4 степени родства запрещены в некоторых странах Европы, Юго-Восточной Азии, Китае, Вьетнаме и 24 штатах США.

Не жените родственников, пощадите генофонд!

Эндогамия – именно этот термин является правильной формулировкой брачного союза кровных родственников – явление вечное, уходящее корнями в глубокую древность, причем корни эти проходят практически через весь мир, оставляя целые поколения генетически больных, физических уродов и умственно отсталых.

В связи с проблемой родственных браков в периодической мировой печати в разное время было опубликовано множество статей, призывающих к полной ликвидации близкородственных браков. Но тем не менее по-прежнему есть люди, поддерживающие это неприятное явление и оправдывающие его всевозможными примерами. Каких только доводов не приводят: дескать, ни в одной стране мира комплексных научных исследований по этому поводу не проводилось, а мнения других – «некомпетентны».

Отметим, что в Милли Меджлисе перечислили не все страны, в которых родственные браки запрещены. В их число входят также Канада, Тайвань, Китай, КНДР и Южная Корея.

Есть и более приближенные примеры. Еще в 2016 году нижняя палата парламента Таджикистана единогласно приняла поправки, согласно которым в стране запрещается заключение браков между близкими родственниками и вводится обязательное медицинское обследование молодых пар перед свадьбой. Двоюродным братьям и сестрам, а также дядям и тетям со своими племянницами и племянниками вступать в брак запрещается. Хотя много лет депутаты не хотели идти против «традиций», но, в конце концов, поняли, что количество слепых, глухих, слабоумных детей в таких семьях угрожающе растет.

Масса последователей этой жуткой традиции проживает и в Азербайджане. Вроде бы идут года, десятилетия, века, а привычка отдавать своих дочерей за двоюродных братьев все еще живет и даже более – процветает! Причем в некоторых регионах эта «традиция» настолько развита, что жители даже косятся и осуждают тех, кто женится «на чужих».

«Если даже фараоны и короли женились на своих кузинах, почему тогда это действие должно быть под запретом? В конце концов, человек волен в своем выборе» – этот аргумент в качестве «оправдания» звучит чаще всего от начитанной части общества. Но почему-то эта часть публики старательно умалчивает о «синдроме Габсбургов» – уродливой деформации челюсти, равно как и о ранних смертях множества детей во французской династии Бурбонов. А что касается фараонов, то сестры, на которых они женились были не двоюродные, а родные, и кстати, некоторым из них было не больше 8 лет. С учетом последнего, наверняка те же адепты отстаивают и правоту ранних браков. Тоже вполне вероятно.

Более отсталые апеллируют абсурдным «аргументом», дескать, брак двоюродных брата и сестры «заключен на небесах» и потому это «угодно Богу». Но именно для этой, более отсталой «группы поддержки» мы нашли весьма показательный пример: на севере Зимбабве живет племя, веками не имеющее контактов ни с какими другими народностями. Результат родственных сношений – стойкое отсутствие трех пальцев на каждой из ног и изменение строения стоп. Это единственное в мире племя «людей-страусов».

И хотя у нас в Азербайджане пока что до «людей-страусов» дело не дошло, тем не менее расплатой за глупость и верность так называемым «традициям» является масса других физических и умственных отклонений, которыми страдают дети, рожденные в таких союзах. И далее – их дети. А там глядишь – и круг замкнулся, оставив в миру гоминида, так и не эволюционировавшего «в люди».

Но самая главная опасность родственных браков – р-талассемия, чья частота по сравнению с другими наследственными болезнями очень высокая, и в некоторых регионах достигает 15-20% гетерозиготного носительства. Согласно статистике, до 2016 года в республике ежегодно рождалось около 200 новорожденных с гомозиготной р-талассемией. Но годы профилактических бесед и просветительских работ, а также обязательная сдача анализа крови перед вступлением в брак принесли положительный результат: согласно последнему отчету Минздрава, в Азербайджане рождаемость больных талассемией детей сократилась.

Врач-генетик, сотрудник генетической клиники «Шафа» Фатима Мирзоева в комментарии Minval.az отметила, что существует еще один «веский аргумент», которым апеллируют родственники, сватая своих единокровных детей: от таких браков не всегда рождаются больными или неполноценными, раз на раз не приходится».

Ф.Мирзоева отметила, что в своей врачебной практике часто слышала в качестве «оправдания» долгие рассказы о том, что «дед и бабушка были родственниками, но поженились и ничего, все в порядке». Но насколько в порядке? Что в понимании этих людей считается «порядком»? Как объяснить им, что риск заболевания разными болезнями остается очень высоким? Например, если парень женится на двоюродной сестре по отцу, это максимально приближает генетическое родство, и если у ребенка, рожденного в таком союзе, выявят талассемию (ДЦП, порок сердца и легких, несращение нёба и другие физические уродства, шизофрению или некоторые формы рака), удивляться не стоит: кровосмешение губит генофонд нации.

Вы в курсе, что в Бузовна больных гемофилией на 40% выше, чем в среднем по стране, потому что родственные браки в этом районе – по сути, традиция? Очень много больных в Аранском регионе, Ширване и Гянджабасаре.

Фатима Мирзоева отметила так же, что темные люди зачастую оправдывают глупость «традициями». Но ведь каждый новорожденный имеет право на полноценную жизнь без боли, страданий и слез.

«Дети с талассемией редко доживают до совершеннолетия, они постоянно испытывают боль, стресс, усугубляющий их состояние. Представьте себе: вы – ребенок, а у вас медицинские противопоказания против подвижных игр из-за высокого риска кровотечения в случае падения или ушиба, постоянная диета, невозможность поесть привычные для детей вкусности из-за проблем с печенью и селезенкой. Эти жертвы родительской «традиционной» глупости большую часть жизни проводят не в компании ровесников, а в больничных палатах, дышат они не свежим воздухом, а запахом лекарств», – отметила врач.

По словам Мирзоевой, много лет Минздрав вел просветительскую работу, призывая граждан страны не следовать предрассудкам и думать о здоровом потомстве, велась активная просветительская работа. Но результаты тем не менее не такие высокие, как хотелось бы.

«А потому считаю, обязательно нужен закон, запрещающий родственные браки. Нужна даже уголовная ответственность за это деяние, так как под удар ставится генофонд нации. Человек имеет право рисковать своим здоровьем и своей судьбой, но никто не имеет права подставлять под удар своего будущего ребенка. Это преступление, такое же страшное, как и селективный аборт», – резюмировала врач.

Но как будет выглядеть и работать официальный запрет, если вдруг его примут? На этот вопрос должны ответить законодатели.

Яна Мадатова