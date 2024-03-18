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ЕС утвердит новую помощь Киеву в размере €5 млрд

ЕС утвердит новую помощь Киеву в размере €5 млрд

Министры иностранных дел стран Евросоюза 18 марта окончательно утвердят дополнительную поддержку Украины в размере €5 млрд через Европейский фонд мира.

Об этом сообщил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Я ожидаю, что мы наконец утвердим решение, которое мы обсуждаем уже многие недели, — создание фонда военной помощи Украине путем увеличения на €5 млрд Европейского фонда мира», — сказал дипломат.

Боррель рассказал, что на заседании глав МИД, на котором будет утверждена новая помощь Киеву, будут присутствовать по видеосвязи госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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