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Зеленский обвинил Путина в имитации выборов

Зеленский обвинил Путина в имитации выборов

Президент России Владимир Путин только имитирует президентские выборы в РФ. Об этом в обращении по итогам 17 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого», – сказал президент Украины.

Он поблагодарил мировых лидеров и международные организации, «которые называют и будут называть эти вещи своими именами».

«Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге – именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность», – подчеркнул Зеленский.

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