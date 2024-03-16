Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

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16-го марта председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова приняла Денниса Френсиса, президента 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались успешное сотрудничество нашей страны с ООН и её специализированными структурами, а также вклад Азербайджана в достижение целей Устава ООН по обеспечению международных мира, безопасности и развития.

Председатель Милли Меджлиса высоко оценила существенный вклад Генеральной Ассамблеи ООН и её президента в укрепление роли данной организации в том, что касается мультилатерализма, продвижения международного права и развития межгосударственного сотрудничества, и отметила важность совместной деятельности по 4 приоритетным направлениям, провозглашенным президентом Генеральной ассамблеи – миру, прогрессу, процветанию и устойчивости. Была подчёркнута необходимость уважения к универсальным нормам и принципам международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета государств, для достижения этих целей.

Информируя гостя о сложившейся в регионе ситуации, спикер Сагиба Гафарова рассказала о масштабных восстановительных работах, которые Азербайджан ведёт с освобождения своих территорий от армянской оккупации и об опасности, которую представляют установленные Арменией мины. Г-жа Гафарова также отметила необходимость международного сотрудничества и поддержки по указанным направлениям. Как отметила глава Милли Меджлиса, именно Азербайджан выступил с мирной инициативой, и следует мирной повестке дня. Г-жа Гафарова затем выразила надежду на скорое подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Затронув работу, которую предстоит выполнить в рамках намеченной на текущий год 29-й Конференции сторон Конвенции об изменениях климата ООН (COP29) в Баку, спикер Сагиба Гафарова поведала об усилиях Милли Меджлиса Азербайджана по привнесению парламентского вклада в дискуссии о решении таких глобальных вызовов, как изменение климата.

Также, спикер Милли Меджлиса рассказала о шагах, предпринимаемых нашей страной в направлении укрепления парламентской дипломатии, в том числе о деятельности Парламентской сети Движение Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджанской Республики.

Прибывший в нашу страну с целью участия в Глобальном Бакинском Форуме, организованном Международным Центром Низами Гянджеви, президент 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Деннис Фрэнсис сказал, что высоко ценит деятельность Азербайджана в ООН и специализированных структурах этой организации, а также прилагаемые нашей страной усилия. Азербайджан неизменно демонстрирует приверженность основным ценностям и принципам ООН, подчеркнул гость, прежде чем особо отметить роль нашей страны в продвижении мультилатерализма.

Президент Генеральной Ассамблеи озвучил готовность продолжать сотрудничество с народом и правительством Азербайджана, а также подчеркнул важность роли парламентов в поддержке целей ООН.

Деннис Фрэнсис выразил поздравления по случаю проведения COP29 в Азербайджане и заявил о своей уверенности в том, что наша страна проведёт это мероприятие на самом высоком уровне.

Высоко оценивая усилия Азербайджана по обеспечению мира и спокойствия в регионе, Деннис Фрэнсис заявил, что установление стабильного регионального мира является ключевым условием устойчивого развития и процветания, и что ООН поддерживает эти инициативы.

Гость коснулся и выдвинутых Азербайджаном в пору председательства в Движении Неприсоединения успешных инициатив, охарактеризовав создание Молодежной организации и Парламентской сети Движения, а также работу по формированию Женской платформы как шаги, важные для поощрения и развития мультилатерализма в мире.

Далее в ходе беседы гость был проинформирован о структуре и деятельности Милли Меджлиса, после чего состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.