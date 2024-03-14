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Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне

Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне

Турция выступает за установление мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом сказал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, которые приводит «Репорт», Турция проявила политическую волю и поддержала Азербайджан во время Второй Карабахской войны. Это также подтверждает приверженность Турции установлению мира на Южном Кавказе, сказал Йылдырым.

Йылдырым добавил, что Азербайджан смог освободить свои исторические земли от 30-летней оккупации, и восстановил территориальную целостность.

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