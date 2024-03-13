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Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов

Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов

13 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо. Об этом сообщает «Азертадж».

Ву Хонгбо поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в связи с этим направил главе государства поздравительное письмо, и передал ему приветствия председателя КНР. Он также поздравил президента Ильхама Алиева с проведением в Азербайджане СОР29.

Глава государства поблагодарил за поздравления и приветствия председателя КНР, просил передать и его приветствия Си Цзиньпину.

Гость подчеркнул, что под сильным руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан добился внушительных успехов в политической, экономической, социальной и других сферах.

Ву Хонгбо отметил, что проведенная в 2022 году в Самарканде встреча руководителей Азербайджана и Китая придала мощный импульс развитию связей, после чего в наших отношениях были достигнуты новые успехи. Гость сказал, что сегодня азербайджано-китайские отношения находятся на самом высоком уровне в своей истории.

Глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с председателем КНР в Самарканде и довел до внимания, что обе стороны прилагают значительные усилия, направленные на продвижение обсужденных на этой встрече вопросов. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы связи с Китаем поднялись на качественно новый уровень.

Глава государства отметил, что наша страна готова к тесному сотрудничеству с Китаем и в рамках СОР, подчеркнул, что Китай добился внушительных технологических успехов в области возобновляемой энергии, и Азербайджан готов к сотрудничеству с КНР в этой сфере. Президент Ильхам Алиев сказал, что зеленый переход является одним из приоритетов Азербайджана, и наша страна заинтересована также в создании совместных производственных предприятий в этой отрасли.

Гость выразил признательность за постоянную и решительную поддержку Азербайджаном территориальной целостности Китая.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность, не признает независимость Тайваня и решительно осуждает проведенные там выборы.

Ву Хонгбо сказал, что связи между Азербайджаном и Китаем развиваются на основе взаимного доверия, отметил, что двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне. Гость подчеркнул азербайджано-китайское сотрудничество в рамках проекта «Один пояс, один путь» и большое значение Среднего коридора для его страны.

Глава государства коснулся важного стратегического значения Среднего коридора и связей Азербайджана с государствами Центральной Азии, сообщил, что Азербайджан, Казахстан и Грузия создали совместное предприятие для развития Среднего коридора. Подчеркнув, что наша страна готова к сотрудничеству в этом контексте и с Китаем, он сказал, что во время государственного визита Президента Казахстана в Азербайджан в Баку был принят товарный состав из Китая, что является важным моментом, свидетельствующим о транспортном потенциале Среднего коридора.

Гость отметил значение XI Глобального Бакинского форума Международного центра Низами Гянджеви, подчеркнул, что на нем также будут проведены важные обсуждения.

На встрече были высоко оценены взаимная поддержка Азербайджана и Китая в рамках международных организаций и взаимодействие в этом контексте, а также расширение сотрудничества между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере.

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